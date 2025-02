Premonição? Atriz global fez as pazes com ex-marido horas antes da morte

Daniele Valente e o ex, Nédio - Foto: Reprodução

Conhecida por diversos papéis na Globo, Daniele Valente fez as pazes com o ex-marido Nédio José Mocellin, 24h antes dele ser vítima de um atropelamento, ocorrido na quarta-feira, 5. Os dois estavam afastados há 15 anos.

A artista contou que recebeu a notícia da morte de Nédio com surpresa. "Que dia triste, meu Deus! Nedio José Mocellin e eu fomos casados e há mais de 15 anos não nos falávamos. Essa semana senti no meu coração que precisava falar com ele. Na terça-feira, anteontem, nos falamos por mais ou menos 40 minutos, e foi lindo", desabafou.

Atualmente, Daniele Valente é casada com Christiano Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela. Ela também contou que, durante a ligação, combinou com o ex-marido que ele conheceria sua filha, Valentina.

"Me senti feliz e leve com a nossa conversa. Meu marido Christiano ficou feliz pelas pazes que fizemos. Passei o dia de ontem agradecendo por essa alegria de voltar a falar com Nedio, que paz eu sentia no coração. Até que, à noite, recebo um telefonema que não consigo acreditar. Nedio foi atropelado e faleceu ontem. Menos de 24 horas depois que nos falamos", disse a ex-atriz global.

"Estou arrasada e em choque. Eu não sabia que aquela conversa era uma despedida. Vá em paz, meu querido. Que Jesus te receba com todo o amor que você merece. Por aqui, ainda estou chorando bastante, mas lembrando da nossa conversa com muito carinho", concluiu.