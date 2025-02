Pai de Ana Clara Lima tem relacionamento com ex-confinada do BBB 25

O encontro entre os dois aconteceu pela internet - Foto: Reprodução | Instagram

Paula Oliveira, pré-confinada do BBB 25, está vivendo um affair com Ayrton Lima, pai de Ana Clara Lima, ex-participante do reality show. A jornalista, que concorreu ao lado de sua filha, Nicole, por uma vaga no programa, confirmou sua conexão com o ex-BBB em uma entrevista ao portal Metrópoles.

O encontro entre os dois aconteceu pela internet, onde começaram a trocar mensagens após Paula aparecer no programa. De acordo com Paula, a relação tem sido predominantemente on-line, mas já gerou grande empatia entre os dois. "Nos conhecendo", disse ela sobre a relação.

A jornalista contou que a aproximação foi espontânea, com trocas de mensagens de apoio após ela não ser escolhida para o programa. Ayrton, que se mostrou interessado, começou a enviar palavras de incentivo, e os dois acabaram se conhecendo melhor. "Já criamos expectativas, é inevitável. Ele tem um estilo de vida muito parecido com o meu, vai dar match", disse Paula.

O casal, que já demonstra afinidade, planeja se encontrar em breve em São José dos Campos, cidade onde Paula reside. "É o presente que o reality me deu, nos falamos todos os dias. Nos aproximamos muito, em tão pouco tempo", afirmou. A química entre os dois foi imediata: "Rolou uma conexão surreal e imediata. Ele é muito divertido, conversa sobre tudo, é super gentil… só elogios. Estamos envolvidos", completou Paula.

Ayrton, ex-participante do BBB 18, ficou conhecido por entrar no programa com sua família e, após a separação de sua esposa, Eva, segue solteiro.