Gracyanne dispara no Quarto Secreto: "Aline idiota, caindo no papinho"

No Quarto Secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa não poupou críticas à relação entre Aline Patriarca e Diogo Almeida. Após escutar uma conversa entre o ator e Vilma sobre o Contragolpe do 3º Paredão, ela aproveitou o momento para alfinetar a atitude de Diogo.

“E ele nem pensou em proteger a mulher que ele tá de carinho e beijinho. Aline idiota. Um mulherão desses, caindo no papinho...", afirmou Gracyanne, em um desabafo. A crítica não parou por aí. "Nem pensou em proteger ela, que homem é esse?", continuou, referindo-se ao fato de Diogo não ter defendido Aline e Vinícius de serem indicados ao Paredão.



A situação entre Aline e Diogo já havia gerado discussões durante o último Sincerão, quando Gracyanne expôs suas opiniões para o ator. Ao relembrar esse episódio, ela afirmou que ele teve uma "atitude de merda".

Além disso, Gracyanne também direcionou críticas a Gabriel, que havia conversado com Diogo minutos antes. "Esse aí só concorda com tudo", disparou ela, demonstrando sua insatisfação.