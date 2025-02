Camilla e Thamiris jogam dinâmica e prêmio do BBB 25 não aumenta; veja

Ambas receberam a proposta de adicionar R$ 70 mil ao prêmio final ou embolsar R$ 35 mil cada - Foto: Reprodução | TV Globo

A segunda edição da dinâmica "Pegar ou Guardar" no BBB 25 trouxe uma nova reviravolta para os participantes. Camilla e Thamiris, escolhidas por Gracyanne Barbosa e Giovanna antes de serem eliminadas, tiveram que decidir entre aumentar o prêmio final do programa ou ficar com uma quantia em dinheiro.

No confessionário, ambas receberam a proposta de adicionar R$ 70 mil ao prêmio final ou embolsar R$ 35 mil cada. Caso escolhessem o dinheiro, um dos quartos da casa seria fechado por tempo indeterminado. Após avaliarem a oferta, as duas decidiram ficar com o valor, mantendo o prêmio total do reality em R$ 2.530.000.



Com a escolha, o quarto Anos 50 foi interditado, obrigando os brothers a reorganizarem a divisão dos espaços na casa.