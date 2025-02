Gracyanne volta a falar de Belo no BBB 25: “Acostumada”

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | Globo

Após a eliminação de Giovanna do BBB 25, da Globo, no terceiro Paredão, a dupla da veterinária, que recebeu 52,61% dos votos, Gracyanne Barbosa (25,86%), foi para o Quarto Secreto. Elas disputavam a preferência do público ao lado dos irmãos Hypólito, Daniele (17,07%) e Diego (4,46%). Ao todo, o Paredão dessa terça-feira, 4, recebeu 15.552.296 votos.

Dessa vez, apenas um participante seria eliminado. Por isso, Gracyanne teve uma segunda chance. Ela está no Quarto Secreto e, de lá, acompanha tudo o que acontece dentro da casa. Antes de retornar ao confinamento, a musa fitness terá o privilégio de escutar as conversas dos participantes, sem que eles saibam que ela está prestes a voltar.

Durante a noite, ela citou Belo ao assistir a uma conversa entre Diogo e Aline, onde o ator falava sobre as decisões do confessionário. “Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires [Belo]?”, disse, após ouvir as palavras de Diogo, o qual ela chamou de “homem de bosta”.

A postura de Gracyanne no jogo também foi assunto. Ela assistiu Thamiris comentar sobre o assunto. “Não tiveram atrito, não tiveram nada. Todas as vezes que teve alguma coisa, a Gra não chegou no Diogo e falou ‘escroto’. Ela falava ‘é isso, é isso’. Ela não protagonizou o que a galera quer ver. Ontem foi um dia importante, porque pela primeira vez ela falou 'foi isso, isso e isso'. Tocaram nela num ponto que a fez decidir se posicionar”, disse Thamiris.

Além disso, Gracyanne também se emocionou depois que foi elogiada pelos colegas após a sua falsa eliminação. Vinicius e Camila teceram elogios para ela. De dentro do Quarta Secreto a influenciadora também viu Aline defendê-la.

Na ocasião, Diogo comentou que acreditava que os últimos acontecimentos haviam sido responsáveis pela eliminação de Gracyanne e Giovanna. Em seguida, Aline defendeu Gracyanne. “Acho que você pode ter interpretado isso de forma errada. Independente de como tenha sido, você pode não ter gostado de algumas coisas que as meninas falaram, mas o posicionamento delas foi muito claro”, disse.