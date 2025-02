Belo rompe silêncio após declarações de Gracyanne no BBB 25

Beloe e Gracyanne foram casados por 16 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Belo rompeu o silêncio após várias falas de Gracyanne Barbosa, sua ex-esposa, no BBB 25. A musa fitness comentou sobre o relacionamento que os dois tiveram. O artista usou o seu Instagram para fazer um depoimento e garantiu que entre os dois sempre houve amor e respeito, apesar do rompimento polêmico.

“Venho aqui falar sobre a minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado, e que hoje segue a sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos tem falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor”, iniciou.

No post, Belo reconheceu os problemas que teve no casamento com Gracyanne. “Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos”, explicou.

Ele seguiu: “O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar a sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste o seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso”.

Belo se posicionou após Gracyanne revelar que seu critério para a escolha de homens é alto. Nessa segunda-feira, 3, ela conversou com outros participante do BBB 25 sobre a postura do ator Diogo Almeida em relação à sua ficante no BBB 25, Aline Patriarca, e relembrou o tratamento que recebia do ex-marido, o cantor Belo. “Minha régua de um homem tratar uma mulher é aqui (bem alta). Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela (Aline) merece”, explicou.

Belo e Gracyanne foram casados por 16 anos, mas anunciaram o fim do relacionamento em abril de 2024.