Gracyanne Barbosa critica Maike no BBB 25: "Maria vai com as outras"

A sister também desabafou sobre ter sido vetada do Show de Quarta - Foto: Reprodução | TV Globo

O comportamento de Maike no almoço pós-Big Fone ainda repercute entre Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna. Durante uma conversa na tarde desta quinta-feira, 30, a musa fitness alfinetou o brother e afirmou que ele age de forma influenciável.

"Eu achei o Maike muito 'maria vai com as outras'. Aqui depois ele nem sabia que ele tinha sugerido a Camilla com o Diogo. Seria uma sugestão muito maldosa", declarou Gracyanne. Ela ainda reforçou sua crítica ao dizer que Maike parece concordar com tudo para não se indispor no jogo.



A sister também desabafou sobre ter sido vetada do Show de Quarta pelos participantes do almoço especial. "Me colocar acho super justo, a pessoa ideal porque sou Camarote, já vi a maioria desses shows. Agora, por que não bebe?", questionou.

Além disso, Gracyanne relembrou um comentário de Joselma que a incomodou. "Fiquei muito chateada quando ela falou: 'Ela olha o Diego assim, de cima para baixo'. Ela já tinha falado da bebida e falou assim. Ela é engraçada, ela está zoando, mas sabe o que está dizendo", afirmou a musa.