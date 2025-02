BBB: Diego Hypolito revela disfunção erétil: 'Não subia'

Diego durante participação no programa Encontro - Foto: Reprodução

Durante uma celebração animada com Vitória, Diego Hypólito fez uma revelação inesperada sobre sua vida pessoal. O ginasta compartilhou com os presentes que, antes de entrar no "BBB 25", enfrentou uma disfunção erétil devido ao estresse.

A conversa começou de maneira descontraída, quando Vitória sugeriu um brinde ao colega após a festa que seguiu o "Show de Quarta". "Ao melhor ano de nossas vidas! Todo mundo olhando nos olhos para não ficar sem ação!", brincou a atriz. Diego, sempre bem-humorado, respondeu de forma leve: "Ah, isso eu só vou precisar quando sair daqui, imediatamente."

Foi então que o ginasta revelou um problema pessoal. "Eu estava tão ansioso antes de entrar no programa que, por um bom tempo, não conseguia me concentrar em nada", contou ele, deixando Vitória intrigada.

Com curiosidade, Vitória pressionou: "Agora você vai ter que contar tudo, estou muito curiosa!" E foi aí que Diego, sem hesitar, foi direto ao ponto: "Sério, o meu pênis simplesmente não funcionava! O nervosismo estava me consumindo de tal forma que era impossível," desabafou, deixando todos ao redor surpresos.