Racismo no BBB 25? Sister causa com comentário polêmico contra rival

Renata causou com fala sobre Camila - Foto: Reprodução | Globo

Um comentário de Renata na tarde desta quarta-feira, 29, no BBB 25, está causando polêmica. Internautas apontam racismo por parte da sister depois de fala sobre Camila e Tamires.

Durante uma dinâmica após Big Fone, sem saber que poderiam ser escutadas, Renata e Eva fizeram críticas para as irmãs e declararam que não desejavam que Camila ficasse acorrentada com outro participante por ela cozinhar.

"Se a gente amarrar ela [Camila] a gente se lasca, né. Porque a gente que está na Xepa ela cozinha pra gente", disse Renata, que defendeu que Tamires fosse acorrentada com outra pessoa.

Nos comentários no X, antigo Twitter, internautas causaram. "A Camila ofende todos sem discriminação, isso não justifica racismo", falou uma pessoa. "O tamanho do racismo que cometeram com a Camila. Esse povo não tem noção", escreveu outro.

Veja vídeo: