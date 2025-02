BBB 25: casal vai para edredom, clima esquenta e Globo toma atitude

BBB 25 teve clima quente - Foto: Reprodução | Globoplay

O clima esquentou em uma das camas do BBB 25, nesta segunda-feira, 3. Giovanna Jacobina e Maike aproveitaram a tarde de hoje para trocar carícias embaixo do edredom.

Os brothers, que já tinham se beijado depois da festa do final de semana, voltaram ao cômodo para trocarem carinhos. Tudo aconteceu depois que a médica veterinária estava contando ao brother sobre o embate que teve com Vilma.

Após a conversa, Giovanna e Maike começaram a se beijar acaloradamente, e foram para baixo do edredom. A câmera do pay-per-view do Globoplay foi cortada, mas foi possível ouvir beijos e risadas.