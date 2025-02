BBB 25: Aline revela decepção após Contragolpe de Diogo: “Incoerente”

Aline analisou o impacto das relações na competição - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca não escondeu sua decepção após ser puxada para o Paredão no BBB 25 pelo affair Diogo Almeida no Contragolpe. Em um desabafo com seu parceiro de jogo, Vinícius, a sister questionou a coerência da decisão e refletiu sobre suas relações dentro da casa.

"Ele não conseguiu defender a tese de não irmos (ao Paredão). Está tudo bem, mas é inevitável que eu não ache isso de alguma forma um pouquinho incoerente com as coisas que ele vinha me falando nos últimos dias", afirmou Aline, ao lado de Vinícius.



A policial também reforçou sua aliança no jogo: "Entrei nesse jogo com você", pontuou, deixando claro que sua prioridade continua sendo seu parceiro.

Sobre o envolvimento com Diogo, Aline analisou o impacto das relações na competição: "Eu não sou menina. Eu entendi que, para além de um interesse que havia de ambos, tinha a questão do jogo. Eu semeei coisas positivas sobre ele, porque foi do meu coração. Não foi porque estou interessada nele, quero proteger ele. Chega em um momento como esse, a gente vê que não é recíproco", refletiu.

A sister finalizou com um tom de frustração ao reconhecer o impacto do Contragolpe. "A partir do momento que ele deseja que eu vá para o Paredão, é fato. Eles assumiram a responsabilidade de jogar a gente no Paredão", concluiu.