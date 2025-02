Diogo faz pedido inusitado para Aline no BBB: "Chupar seu pé"

Diogo brincou sobre o momento - Foto: Reprodução | TV Globo

A madrugada de domingo, 2, no BBB 25 foi marcada por um momento inusitado entre Diogo Almeida e Aline Patriarca. Durante uma conversa no quarto, o ator fez um pedido inesperado para a policial militar, gerando risadas e uma resposta inusitada.

Enquanto estavam abraçados embaixo do edredom, Diogo cochichou no ouvido de Aline: "Deixa eu chupar o seu pé?" A sister reagiu imediatamente, rindo da situação e disparando: "Eu acabo com a sua raça!"



Provocador, o ator insistiu: "Ah, vai acabar com a minha raça? Eu quero." Aline, no entanto, recusou o pedido de forma bem-humorada: "Aqui não, pelo amor de Deus! Aqui não."

Em meio à troca de provocações, Diogo ainda brincou sobre o momento: "Tomara que não tenham entendido! Tomara!" O diálogo rapidamente repercutiu entre os espectadores do reality, gerando comentários nas redes sociais.