BBB 25: prova do líder chega ao fim após mais de 20h; veja quem venceu

Camilla desistiu da prova do líder do BBB 25 - Foto: Reprodução | Globoplay

A Prova do Líder do BBB 25 chegou ao fim pouco tempo depois de completar vinte horas de duração, no começo da noite desta sexta-feira, 31. A participante Camilla decidiu desistir da competição.

Com a desistência da irmã de Thamiris, a dupla Maike e Gabriel venceu a terceira prova pelo trono, que será oficializada na edição ao vivo de hoje.

Camilla já vinha deixando claro que estava perto de desistir. Chorando muito, a participante ainda revelou que fez a prova toda menstruada e sentindo cólica. A sister também garantiu que não estava sentindo dores no corpo.