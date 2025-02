Quarto secreto: entenda a dinâmica da semana do BBB 25

Os brothers ainda acreditam que seguem na disputa em duplas - Foto: Reprodução | TV Globo

O BBB 25 terá uma reviravolta nesta terceira semana de jogo. Na noite desta quinta-feira, 30, Tadeu Schmidt anunciou a dinâmica surpreendente que promete mexer com os rumos do reality: um Quarto Secreto será ativado após o próximo Paredão.

Os brothers ainda acreditam que seguem na disputa em duplas, mas a eliminação já será individual. "O último Paredão em dupla aconteceu na terça-feira passada, só nossos jogadores é que não sabem disso", explicou o apresentador. A formação da berlinda seguirá o formato anterior: duas duplas serão indicadas pelos Líderes, outras duas pela casa e uma pelo contragolpe. No Bate-Volta, duas duplas se salvam, restando um Paredão quádruplo.



O público votará para eliminar um jogador. "O jogador mais votado vai embora mesmo. E a dupla dele? A dupla dele vai pro Quarto Secreto. Vai ficar escondida lá por um tempo e quando voltar pra casa, volta imune", revelou Tadeu, pegando os espectadores de surpresa.

Na Prova do Líder, a dupla vencedora reinará junta e indicará três duplas para a Mira do Líder. O jogo ainda contará com a Prova do Anjo no sábado, antes da formação do Paredão.

Veja: