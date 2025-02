Ivete levará trio elétrico para o BBB 25 e fará carnaval na casa

ANIMAÇÃO NO REALITY

Ivete fará show desta semana - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo é uma atração já tradicional do BBB e fará mais um show dentro da casa. No próximo sábado, 1º, a cantora transformará o BBB 25 em um verdadeiro carnaval.

A artista traz no repertório seu último lançamento, “Energia de Gostosa”, além de sucessos recentes, como “Cria da Ivete” e “Macetando”, e clássicos da carreira no Axé Music.

Para relembrar a sua entrada no palco do Maracanã em 2006, a baiana chegará à casa do reality da Globo em cima de uma moto. A festa comandada por ela também traz referências dos carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

Após o show da cantora, o palco do BBB exibe a representação de um clássico trio elétrico do carnaval da capital baiana.

O Rio de Janeiro aparece no cenário com elementos que remetem às praias cariocas, enquanto a cidade paulista tem seu design simbolizado do outro lado da pista de dança. Durante a festa, os brothers e sisters ainda poderão fazer pedidos de aperitivos que remetem às três cidades.