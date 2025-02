Vinícius prevê fim de romance de Aline no BBB 25: "Pega bode rápido"

Aline Patriarca e Diogo Almeida deram o primeiro beijo no BBB 25 - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca e Diogo Almeida deram o primeiro beijo no BBB 25 durante o after do Show de Quarta, que contou com apresentações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. O casal já vinha trocando flertes há alguns dias.

Na manhã seguinte, ao notar a ausência da sister no Quarto Anos 50, Delma deduziu que ela estava com o ator. "Eita, eu vou dar um baile em Aline. Agora que não sai daquele quarto mesmo, né?", comentou, referindo-se ao Quarto Nordeste, onde Diogo e Vilma voltaram a dormir após o fim da liderança dele.

Assim, Vinícius dispara: "Está enfurnada lá", e opinou sobre o comportamento da amiga fora do confinamento. "Tomara que dure. Porque com duas semanas está pegando bode da cara dos outros já. Aline é assim, ela é muito intensa", disse ele, sugerindo que o relacionamento pode não durar muito tempo.