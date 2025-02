Comentário sobre Aline no BBB gera revolta: "O que uma b* não faz?"

A equipe de Aline não demorou a se manifestar - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca, participante do BBB 25, foi alvo de um comentário machista durante a Prova do Líder desta sexta-feira, 31. Durante a disputa, Gabriel e João Gabriel especularam sobre quem Diogo levaria para o VIP, caso vencesse a prova.

João Gabriel questionou, de forma ofensiva, "O que uma b*ceta não faz?", ao se referir à possibilidade de Diogo escolher Aline, com quem havia se beijado na festa de quarta-feira, 29. Gabriel complementou com outro comentário vulgar, dizendo que Diogo estaria "pensando com a cabeça do pa*".



A equipe de Aline não demorou a se manifestar e repudiou publicamente a cena. Em um post no perfil oficial da participante, afirmaram: "Se Diogo ganhar e decidir levar Aline para o VIP, será por conta da relação que eles construíram, e ninguém tem o direito de reduzir essa escolha, muito menos de forma tão ofensiva, tratando Aline como se fosse apenas um objeto."

A postagem também reforçou: "Aline, assim como todas as mulheres, merece respeito. Permitir esse tipo de fala é inaceitável e reforça uma postura extremamente desrespeitosa, que repudiamos veementemente."

A reação nas redes sociais foi imediata, com muitos seguidores expressando revolta. “Essas falas deles não foram apenas desrespeitosas, foram violentas, se referiram a Aline como se ela fosse somente um corpo, quando ela é um ser humano, uma mulher, e não apenas uma bct*”, comentou uma seguidora.

Outro internauta manifestou indignação, dizendo: “Eu achei isso muito ridículo e pesado da forma que ele falou. Se cair no paredão é fora”, sugeriu.

