Ator da Globo é detonado por deixar mãe em pé enquanto fica sentado

Diogo escolheu ficar no gramado - Foto: Reprodução | TV Globo

A terceira Prova do Líder do BBB 25 gerou polêmica e críticas nas redes sociais após Diogo Almeida, ator da Globo, optar por ficar sentado no gramado durante a dinâmica, enquanto sua mãe, Vilma, ficava em pé no provódromo, concentrada em contar as moedas que caíam do teto.

A prova, que teve início na quinta-feira, 30, foi uma disputa de resistência em que os participantes formaram duplas para realizar tarefas distintas, e o objetivo era acertar o número de moedas que caíam a cada rodada.



Diogo escolheu ficar no gramado, sentado confortavelmente, enquanto Vilma estava responsável pela contagem das moedas. A cada rodada, as duplas competiam para acertar ou chegar mais próximo do gabarito de moedas caídas.

O jogador no provódromo precisava usar um contador eletrônico para registrar as moedas, enquanto o parceiro no gramado deveria apertar um botão no momento correto. A dupla que acertasse o número de moedas acumulava mais pontos, e a mais próxima do gabarito se destacava.

No entanto, a atitude de Diogo gerou críticas nas Web, com internautas apontando que ele deixou a mãe, quase com 70 anos, em pé, enquanto ele descansava sentado no banco.

“Diogo escolheu a mãe (com quase 70 anos de idade) para a contagem das moedas, em pé e 100% concentrada, enquanto ficava sentado de boa só esperando o resultado das rodadas para somente apertar o botão, bem de boa. Parabéns, Diogo, vc é um baita de um jogador”, comentou um internauta.

Outro comentário dizia: “O Diogo Almeida nem disfarça, tava claro que a pessoa no gramado ia ficar sentada e no provódromo não (só se for no chão), e ele manda a mãe idosa pra lá, não sei como tem gente que ainda defende.”

Após mais de três horas na prova, a dupla foi eliminada na 19ª rodada por ter ficado em último lugar na contagem de moedas. Eles se tornaram a primeira dupla eliminada do dia. A situação gerou ainda mais debate nas redes, com muitos comentando que, até mesmo Guilherme, outro participante, havia colocado a sogra sentada durante a prova, enquanto Diogo deixou sua mãe em pé.