Maike critica esporros de Tadeu no BBB 25: "Quem tá aqui é a gente"

Maike reagiu e afirmou que os participantes precisam ser fiéis a si mesmos - Foto: Reprodução | TV Globo

No Quarto do Líder, Maike fez um desabafo sobre as críticas de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 25, durante a formação do Paredão deste domingo, 2. O apresentador havia alertado os participantes sobre a importância de tomar decisões firmes, dizendo: “Gente, que dificuldade para tomar uma decisão, hein? Não precisa pedir desculpas também não. É pra tomar a decisão e pronto.”

Maike, no entanto, reagiu e afirmou que os participantes precisam ser fiéis a si mesmos, sem se deixar pressionar pela postura do apresentador. "Não vou fazer algo do qual eu não sou só porque ele (Tadeu) quer que eu faça, sacou? Quem tá aqui dentro é a gente", disse ele para seus aliados no confinamento.



O paulista ainda questionou a necessidade de criar conflitos no jogo. "Se o seu 'você' é não se indispor totalmente, mas pontuar coisas com as pessoas? Vou ficar criando treta?", refletiu Maike.

Maike também disse que costuma ouvir os "toques" de Tadeu e admitiu ter refletido sobre a fala do apresentador que repreendeu aqueles que se limitam a "falar e jogar dentro do quarto". "Eu entendo os toques que ele dá e absorvo pra caramba, especialmente aquele negócio do 'leão de quarto'", completou.