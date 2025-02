"Fale a verdade", dispara Diogo em briga com Aline no BBB 25

Diogo e Aline discutiram após paredão - Foto: Reprodução | Globoplay

O clima entre Diogo e Aline ficou pesado após a formação do Paredão do BBB 25, que aconteceu neste domingo, 2. Os dois discutiram na tarde desta segunda-feira, 3, depois que o ator indicou a affair para a berlinda.

Eles conversaram sobre o assunto e a baiana declarou a sua insatisfação. Para justificar sua decisão, o ator comentou: "Era sacanagem o Mateus e Vitória ir para o paredão pela terceira vez".

A sister não se calou e rebateu: "Então, você prefere eu e Vinicius saiamos do que Vitória e Mateus?". Ela ainda pontuou: "Quando você coloca alguém no paredão, vocês esperam que essa pessoa saia".

Diogo a interrompeu: "Não, porque tinham três duplas". A PM, então, comentou: "Não, quando você escolhe uma pessoa para o Paredão, você quer que ela saia".

A sister fez questão de apontar uma mudança de comportamento no affair. "Muito bom saber que eu não sou prioridade para você", declarou ela. "Um dia você diz que sou prioridade, no outro dia você me coloca no paredão. Não esperava isso de você. Você não me defendeu", completou.

"Fale a verdade. Vocês tinham o poder de livrar a gente. Vocês também não livraram. Pode concluir! Mas fala o que é verdade! E acredita no que eu to te falando!", completou o famoso, exaltado.