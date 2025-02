BBB 25: Aline toma atitude polêmica com Diogo e revolta web

Aline e Diogo apareceram trocando carinhos - Foto: Reprodução | Globo

Parece que Aline Patriarca e Diogo Almeida estão novamente bem próximos no BBB 25. Os dois estão voltando a demonstrar afeto um pelo outro depois que tiveram a relação estremecida na semana passada.

Os dois deitaram na mesma cama durante a tarde desta quarta-feira, 5. Isso aconteceu quando a dupla de Vinícius foi até o quarto Fantástico, onde o filho de Vilma estava descansando.

Ela entrou no cômodo declarando que iria para o banheiro. Quando se deparou com o ator, brincou: "Ah, não acredito! Mei volta volver".

"Eu vim no banheiro fazer cocô, e você está aí? Não vou mais", acrescentou a policial militar. Aline deitou ao lado de Almeida, que beijou seus ombros e a segurou em um abraço. "Vou ficar do ladinho", disse ela.

Nas redes sociais, internautas a criticaram. "A gente se importou mais com o voto que ele deu nela, do que ela mesma", opinou um internauta. "Aline quer continuar ficando com ele, mas está se segurando porque a casa tomou as dores por ela", comentou outro.