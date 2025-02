PMBA confirma exoneração de Aline Patriarca, do BBB 25

Aline Patriarca estava em estágio probatório - Foto: Reprodução | Instagram

Após rumores sobre a falta de formalização da exoneração de Aline Patriarca, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) se manifestou oficialmente na noite desta quarta-feira, 5, para esclarecer a situação.

A corporação confirmou que a saída de Aline do quadro de soldados já havia sido oficializada no Diário Oficial em 17 de janeiro, antes de sua entrada no BBB 25.



Aline, que estava em estágio probatório no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), onde chegou a participar de um salvamento de emergência, havia feito o pedido de exoneração antes de sua participação no reality. O órgão de segurança esclareceu que, durante sua permanência no programa de televisão, Aline não possuía mais vínculo com a PMBA.

A PMBA ainda destacou que "durante sua participação em programa de televisão, a soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição". A corporação reafirmou, ainda, seu compromisso com a transparência e se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos.