Bahia confirma saída de Biel para o Sporting

Jogo contra o Jequié marcou a última partida de Biel no Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Através de comunicado divulgado nesta segunda-feira, 3, o Bahia confirmou de maneira oficial a transferência do atacante Biel ao Sporting, de Portugal.

O jogador inclusive não disputou o Ba-Vi 500 porque viajou a Europa para a realização dos exames médicos.

A operação foi concluída em oito milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões convertidos para a nossa moeda na cotação atual. Essa é considerada a maior venda da história do Esquadrão de Aço.

Contratado pelo Bahia em 2023 junto ao Fluminense por US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,5 milhões), Biel rapidamente se tornou uma peça importante no primeiro ano do Grupo City à frente do clube, sendo um dos principais nomes na conquista do Campeonato Baiano.

Contudo, com a chegada de reforços, perdeu espaço na equipe titular, porém seguiu como um jogador importante dentro do elenco. Ao todo, foram 98 partidas pelo Esquadrão, com 17 gols e 19 assistências.

Vale destacar que o Tricolor mantém 30% dos direitos econômicos do jogador, onde pode lucrar com vendas futuras.

Em 2023, Biel já havia despertado interesse do Atlanta United, dos Estados Unidos, que ofereceu R$ 45 milhões, mas a proposta foi recusada pela diretoria do Bahia.