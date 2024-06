Venda de Chávez, do Bahia, é a maior da história do futebol nordestino | A TARDE

A manhã desta terça-feira, 28, começou com uma boa notícia para os cofres do Esporte Clube Bahia. Isso porque, de acordo com César Luis Merlo, o Lens, da França, exerceu a opção de compra do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, que estava emprestado ao clube até o final da temporada europeia.

O atleta deixa o Esquadrão em definitivo, pelo valor de 4,5 milhões de euros, ou melhor, aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual. Com as cifras estipuladas nesta transação, a venda do equatoriano passa a ser a maior da história do futebol nordestino. O Tricolor havia adquirido o jogador por R$ 18 milhões (3,5 milhões de dólares), em 2023.

No entanto, apesar do montante em euro ser inferior aos 5 milhões de dólares das vendas de Caio Alexandre, ao Bahia, e a de Moisés, do Fortaleza, para o Cruz Azul, do México, a venda de Chavéz se enquadra como a maior devido a variação do real em relação ao dólar e ao euro, uma vez que a moeda europeia possui uma cotação maior.

Confira as maiores vendas da história do Nordeste:

Chávez: R$ 25,2 milhões (4,5 milhões de euros)

Moisés: R$ 24,5 milhões (5 milhões de dólares)

Caio Alexandre: R$ 24,3 milhões (5 milhões de dólares)

