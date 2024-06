Lens exerce opção de compra e Chávez dá adeus ao Bahia | A TARDE

O lateral-esquerdo Jhoanner Chávez foi comprado em definitivo pelo Lens, da França. O ex-jogador do Bahia havia sido emprestado pelo clube, com opção de compra em caso de cumprimento de metas, até o final da temporada europeia. As informações são do jornalista Cesar Luis Merlo.

As cifras da negociação giram em torno de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões), superando o valor da compra do atleta na temporada passada, que foi de R$ 18 milhões.

🚨Lens ejecutó la obligación de compra por Jhoanner Chávez y lo compra al Bahía en €4.5M.

*️⃣Estaba a préstamo y el objetivo se cumplió ya que era que el equipo se quede en primera división. Detalles. ⤵️https://t.co/QSbVbanGI7 pic.twitter.com/IY4r5KESus — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2024

Rodeado de muita expectativa, Chávez chegou ao Bahia em 2023, mas não cumpriu com o papel esperado pela torcida e foi perdendo espaço na equipe. Ainda no ano passado, o jogador chegou a ser emprestado ao Independiente del Valle, clube no qual o lateral-esquerdo havia sido vendido ao Esquadrão.

Pelo clube francês, o equatoriano entrou em campo onze vezes e não marcou gol, ou deu assistência.

Publicações relacionadas