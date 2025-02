Biel desembarca em Portugal para assinar com o Sporting

Biel disputou sua última partida pelo Bahia na última quarta-feira, 29, contra o Jequié - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O atacante Biel desembarcou em Portugal na manhã deste domingo, 2 para se apresentar ao Sporting, onde realizará exames médicos e assinará contrato. Vendido pelo Bahia por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), o jogador de 23 anos precisou viajar rapidamente para concluir a transferência antes do fechamento da janela portuguesa, que ocorre nesta terça-feira, 4.

Já no aeroporto de Lisboa, o agora ex-jogador do Tricolor falou sobre a expectativa de vestir a camisa do novo clube. “Sentimento muito bom, mas estou cansado, procurar descansar agora. Expectativa é a melhor possível, vai dar tudo certo. Sei bastante coisa [sobre o Sporting], já conhecia, mas amanhã a gente fala melhor sobre isso”, declarou em entrevista ao jornal A Bola.

A saída de Biel fez com que ele desfalcasse o Bahia no primeiro Ba-Vi da temporada. Após o clássico, o técnico Rogério Ceni confirmou que o jogador recebeu uma boa oferta e que o clube avalia possíveis reposições no mercado.

Contratado pelo Bahia em 2023 junto ao Fluminense por US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,5 milhões), Biel rapidamente se tornou peça-chave no primeiro ano do Grupo City à frente do clube, sendo um dos principais nomes na conquista do Campeonato Baiano. No entanto, com a chegada de reforços, perdeu espaço na equipe titular, mas seguiu como um jogador importante dentro do elenco. Ao todo, foram 98 partidas pelo Esquadrão, com 17 gols e 18 assistências.

O Bahia ainda mantém 30% dos direitos econômicos do jogador, o que pode render ganhos futuros em uma eventual venda. Em 2023, Biel já havia despertado interesse do Atlanta United, dos Estados Unidos, que ofereceu R$ 45 milhões, mas a proposta foi recusada pelo clube baiano.