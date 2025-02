Ceni analisa atuação do Bahia e elogia meias: "Grande setor do time"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O empate no clássico contra o Vitória, na tarde deste sábado, 1º, não estava nos planos do Bahia. O duelo da 6ª rodada do Baianão, realizado na Arena Fonte Nova, não teve bola na rede, mas alguns pontos da atuação do Tricolor agradaram o técnico Rogério Ceni.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador disse ter gostado do que viu de sua equipe, mas lamentou o resultado diante de quase 50 mil torcedores.

“Fizemos o que nos propusemos, fizemos um bom jogo, ainda maior no primeiro tempo. Mas as chances do Vitória foram só em erros nossos, controlamos os jogos, criamos oportunidades, mas não conseguimos ficar na frente do placar. O Vitória quase não pressionou a saída de bola, fomos encontrando espaços e chegamos de vários jeitos”, analisou Ceni.

O comandante tricolor ainda ressaltou as baixas no setor defensivo. Para ele, o principal setor do elenco segue sendo o meio campo.

Temos muitas alternativas fora de combate na defesa: Arias, Gabriel, Iago, Michel que poderia fazer a esquerda. O meio campo continua sendo o grande setor do time Rogério Ceni - técnico do Bahia

O próximo compromisso do Bahia é diante da Juazeirense, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h de quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.