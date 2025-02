Bahia negocia venda de Biel com clube português; veja valores

Biel fez 17 gols em sua passagem pelo Esquadrão de Aço - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia esta prestes a concretizar a venda do atacante Biel ao Sporting, de Portugal. De acordo com o portal ge, o valor da operação é de R$ 48 milhões convertidos na nossa moeda. Essa será a maior transação da história do Esquadrão de Aço.

Por conta do fechamento da janela de transferências portuguesa ser na próxima terça-feira, Biel viajará neste sábado, 1, a Europa para iniciar os exames médicos. Por isso, desfalcará o time no clássico Ba-Vi 500 pelo Campeonato Baiano.

Recentemente, Biel foi alvo do Atlanta United, dos Estados Unidos. O clube norte-americano fez uma oferta de R$ 45 milhões pelo jogador e que foi rejeitada pela diretoria do Bahia em 2023.

Biel chegou ao Tricolor de Aço em dezembro de 2022, comprado por R$ 9,5 milhões junto ao Fluminense. Com a camisa do Bahia, Biel atuou em 95 oportunidades, com 17 gols e 17 assistências. No Esquadrão, se sagrou campeão baiano de 2023.