Everton Ribeiro mostra motivação para o Ba-Vi: "Estamos preparados"

Everton Ribeiro durante entrevista coletiva - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O meia Everton Ribeiro é uma das esperanças da torcida tricolor no Ba-Vi 500. O veterano costuma ser decisivo diante do arquirrival Vitória. Em seis clássicos disputados em 2024, o camisa 10 fez três gols e deu uma assistência. Motivado, ele espera seguir com os bons números.

"Com certeza, quero manter essa média, mas o mais importante é fazer um grande jogo e trazer o triunfo, a gente encosta na liderança e continua nesse objetivo para estar cada vez mais preparados para buscar grandes coisas. Estar em primeiro é sempre melhor, e espero ajudar com gols e assistências", disse Everton em coletiva.



Em relação ao jogo, Everton Ribeiro garante que o Bahia está preparado para encarar o Vitória e falou da importância do apoio da turma tricolor. São esperados quase 50 mil torcedores na Arena Fonte Nova.

"Para mim é emocionante poder jogar grandes jogos, tira o melhor de mim. Acredito que todo jogador quer estar nesses jogos, e comigo não é diferente. Dentro da Fonte a gente sabe que o torcedor nos ajuda, nos incentiva, faz a gente ser melhor do que a gente é. Então, acredito que tem tudo para ser um grande jogo, novos jogadores sentindo essa atmosfera. Estamos preparados para essa grande partida", declarou.

Questionado sobre um possível favoritismo do Vitória no clássico, Everton afirma que o jogo será pegado e quem estiver mais ligado pode vencer.

"Não, ainda mais estando em casa, a gente sabe que clássico não tem favorito. Quem estiver mais atento, melhor preparado para fazer a diferença, marcando e, lá na frente, fazendo os gols para sair com o triunfo. Que a gente possa estar preparado desde o início ao último minuto para vencer dentro de casa".

Um dos mais experientes do elenco azul, vermelho e branco, Everton Ribeiro afirma que o time vai a campo contra o maior rival dedicado na busca do triunfo.

"Entrega e focado. Não pode deixar de brigar por cada bola, querer fazer o gol a todo momento, mas dentro do nosso estilo. Posse de bola, controle de jogo e ir para cima, é o que a gente sabe fazer. Jogar um futebol bonito e buscar esse triunfo dentro de casa", finalizou.