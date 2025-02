Protagonistas! Bahia e Vitória apostam em reforços para Ba-Vi 500

Erick Pulga, do Bahia, e Fabri, do Vitória - Foto: Leticia Martins/ ECB e Victor Ferreira/ ECV

O Ba-Vi de número 500 está na porta e promete! O 1º maior clássico do Norte e Nordeste de 2025 acontece neste sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, e Bahia e Vitória contam com seus novos reforços para surpreender o adversário.

Entre tantos nomes que chegaram aos clubes, cada lado possui um candidato a protagonista. No Rubro-Negro, o atacante Fabri, de 24 anos, soma três gols em três jogos, além de um jogo individual muito forte, explorando a velocidade.

Já no Tricolor, Erick Pulga, de 24 anos, e Erick, chegaram balançando as redes. Em três jogos, o atacante e o volante marcaram dois gols cada. Enquanto Pulga tem como ponto forte a velocidade e a habilidade, além de um bom faro de gol, o camisa 14 tem como característica as jogadas aéreas.

As três peças estão sendo, até o momento, 'desequilibrantes' neste início de temporada para as equipes baianas. O primeiro Ba-Vi do ano é decisivo, levando em consideração que os times disputam a primeira colocação na tabela do Estadual.