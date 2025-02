Presidente da FBF celebra edição 500 do Ba-Vi: "Presente que o futebol me dá"

Ricardo Lima, presidente da FBF - Foto: Divulgação | FBF

O aguardado primeiro Ba-Vi de 2025 será especial. O duelo marca a edição de número 500 do clássico, um feito histórico para o futebol baiano. Neste sábado, 1º de fevereiro, Bahia e Vitória se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 6ª rodada do Baianão.

Ao Portal A TARDE, o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, exaltou a importância do confronto e destacou a relevância do Ba-Vi para o cenário nacional.

“O primeiro clássico do ano, com essa importante marca. O Ba-Vi emociona, é uma festa para o estado. Sem dúvidas, é o maior clássico do Norte/Nordeste e um dos maiores do país. Estar presidente da FBF nesse Ba-Vi 500 me alegra muito, é um presente que o futebol me dá. Minha expectativa para a partida é a melhor possível. Que seja um clássico disputado, com o estádio cheio e que a paz reine. Será mais um Ba-Vi que ficará marcado na história”, afirmou.

O clássico deste sábado é apenas o primeiro dos confrontos garantidos entre Bahia e Vitória na temporada. As equipes já têm outros dois encontros confirmados no Brasileirão e podem voltar a se enfrentar no mata-mata da Copa do Nordeste e do próprio Baianão. Além disso, há a possibilidade de um novo embate na Copa do Brasil, dependendo do chaveamento.