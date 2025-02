Bahia x Vitória: veja prováveis escalações para o 500º clássico

Ba-Vi será disputado neste sábado, 1, na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O clássico Ba-Vi de número 500 está marcado para este sábado, 1, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Baiano, terá transmissão ao vivo da TVE (canal aberto e YouTube) e TV Brasil.

O Bahia chega embalado após vencer o Jequié por 3 a 1 e soma oito pontos, ocupando a terceira posição na tabela. Já o Vitória, líder com 11 pontos, goleou o Jacobina por 4 a 0 na última rodada e busca manter a invencibilidade no torneio.

Nos confrontos diretos ao longo da história, o Bahia leva vantagem com 194 vitórias, contra 153 do Vitória, além de 153 empates. O Tricolor também supera o rival em gols marcados, com 680 contra 589 do Leão.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Hugo, Wagner Leonardo, Neris e Claudinho; Ricardo Ryller, Léo Naldi, Wellington Rato e Matheuzinho; Fabri e Janderson.

Equipes devem ir com força máxima

Os treinadores já indicaram que vão utilizar o que têm de melhor para o clássico. Rogério Ceni, técnico do Bahia, enfatizou a importância de uma preparação adequada para um jogo dessa magnitude: "para se jogar Ba-Vi, tem sempre que estar bem preparado. Pode ser início de ano, meio de ano, Brasileiro, Baiano. Acho que poderia ser mais adiante, com as equipes em melhor ritmo, mas dá para se virar". O treinador também garantiu que escalará a melhor formação disponível: "Vamos com o melhor que nós temos. É um jogo complicado, um clássico. Ano passado foram jogos apertados. Vamos encontrar uma formação para jogar da melhor maneira possível".

Do lado rubro-negro, Thiago Carpini comemorou a recuperação de peças importantes do elenco e destacou a importância de Matheuzinho para o time. "É uma notícia boa ter os atletas à disposição nesta semana tão importante. Nós vamos ter Matheuzinho, Edu também volta. A gente praticamente esvaziou o departamento médico. A disputa está aberta para escolhermos o que há de melhor para esse jogo", afirmou.