Ceni elogia garotos da base e garante ir "com o melhor" no Ba-Vi

Rogério Ceni à beira do gramado no jogo contra o Jequié - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com gol de Ruan Pablo e assistência de Tiago, dois Pivetes de Aço, o Bahia venceu o Jequié por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 29, no Estádio Waldomiro Borges. A partida foi válida pela 5ª rodada do Baianão e garantiu o Tricolor no G-4 por mais uma rodada. Everaldo e Erick Pulga marcaram os outros gols do Esquadrão. O Jipão diminuiu com Tiago Recife.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni elogiou os garotos da base, mas vai dar um descanso no fim de semana para que eles atuem contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, 5.

“Eu acho que jogar os 11 da base que jogaram os primeiros jogos é um pouco pesado para eles nesse momento. Agora, quando você insere um ou outro... Tem que ir devagar. O clube fez boas contratações ao longo do ano, até em posições que tem bons jogadores da base”, afirmou Ceni.

“Muitos deles vão estar em Juazeiro na semana que vem. Acho que eles têm que ganhar confiança, mostrar para o treinador, criar dúvida. Acho que, em dois ou três anos, você não vai ver o Bahia trazer jogador de 34, 35 anos. E sim trazer um menino da base, é um processo gradativo”, complementou.

Agora o Bahia tem um clássico Ba-Vi pela frente e o treinador confirmou que vai com força máxima, pois se trata de um jogo importante e um clássico especial. O Tricolor enfrenta o Vitória no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 6ª rodada do Baianão. O clássico será o de número 500 da história e contará apenas com torcedores do Esquadrão nas arquibancadas.

“Vamos com o melhor que nós temos. É um jogo complicado, um clássico. Ano passado foram jogos apertados. Logicamente, você tem os jogadores que ficaram lá [em Salvador] e os que jogaram aqui. Vamos encontrar uma formação para jogar da melhor maneira possível. E os meninos vão descansar um pouquinho”, garantiu o comandante tricolor.