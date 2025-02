Everaldo abre o jogo sobre interesse do Vitória: "Trabalho valorizado"

Everaldo durante aquecimento antes do duelo contra o Jequié - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Em sua segunda partida no Baianão com a equipe principal, o Bahia venceu o Jequié por 3 a 1 no Estádio Waldomiro Borges, na noite desta quarta-feira, 29. O confronto da 5ª rodada do estadual teve gols de Erick Pulga, Everaldo, de pênalti, e Ruan Pablo, que marcou pela primeira vez como profissional.

Em entrevista após a partida, o atacante Everaldo disse que o interesse do rival, Vitória, em contratá-lo, mostra que o trabalho que ele realiza no Bahia tem sido notado. Apesar disso, garantiu que o foco está no Tricolor, onde tem contrato até o fim de 2025.

Para mim [o momento] está tranquilo, tenho contrato com o Bahia e enquanto estiver aqui eu vou honrar essa camisa Everaldo - atacante do Bahia

“Foi o que aconteceu hoje e em várias outras partidas que eu participei. Enquanto estiver aqui eu vou dar o meu melhor. Fico feliz pelo interesse dos outros clubes, isso demonstra que o trabalho está sendo valorizado, mas meu trabalho é aqui, meu foco é aqui e enquanto estiver aqui eu vou dar sempre o meu melhor”, disse ao Canal do Puco.

Agora o Bahia tem um clássico Ba-Vi pela frente. O Tricolor enfrenta o Vitória no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 6ª rodada do Baianão. O clássico será o de número 500 da história e contará apenas com torcedores do Esquadrão nas arquibancadas.