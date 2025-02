Com faro de gol, Erick busca manter média artilheira dos últimos anos

Erick marcou dois gols nas duas primeiras partidas do ano - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O volante Erick, reforço do Bahia para a temporada de 2025, chegou ao Esquadrão com uma impressionante marca ofensiva, característica incomum para um jogador de sua posição. Apesar de ser tradicionalmente um volante, com a principal função na marcação, Erick se destacou por balançar as redes nos últimos anos. Nos dois primeiros jogos com a camisa tricolor, o meio-campista já mostrou seu lado artilheiro, marcando um gol em cada partida.

O jogador chega ao Bahia após uma temporada de destaque no Athletico, onde atuou em 64 partidas, o maior número de jogos em sua carreira até então. Durante esse período, Erick se firmou como titular absoluto do time paranaense e contribuiu com seis gols e duas assistências.

No entanto, o desempenho ofensivo mais expressivo de sua trajetória ocorreu em 2023, quando marcou oito gols e registrou seis assistências em 59 partidas. Esse foi, de longe, o ano mais decisivo da carreira do volante no campo ofensivo.

Somando os dois últimos anos, Erick anotou 14 gols, um número superior ao de outros reforços do meio-campo tricolor, como Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Enquanto Nestor balançou as redes apenas três vezes nas últimas duas temporadas, Michel marcou quatro gols em 2023, mas não fez nenhum em 2024.O Bahia adquiriu Erick por aproximadamente R$ 30 milhões, assinando um contrato de cinco temporadas com o atleta.