Lateral se despede do Bahia e vai jogar no futebol europeu

Ryan incorporou o time que atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-esquerdo Ryan está de saída do Bahia, com destino à Ucrânia, onde deve defender as cores do Chornomorets, da elite do futebol ucraniano. O jogador seguiu rumo à Turquia, nesta terça-feira, 28, para se reunir ao time, que fará um amistoso contra Kisvárda, da Hungria, em solo turco.

| Foto: Reprodução / Redes sociais

Após voltar de empréstimo do CRB, clube onde atuou durante praticamente toda a temporada de 2024, o Pivete de Aço incorporou a equipe alternativa do Esquadrão para as três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, já que o elenco principal estava em Girona, na Espanha, realizando a pré-temporada.

No entanto, apesar de ser um dos mais experientes da equipe, que reuniu atletas da base e peças do profissional, mas que estavam emprestados a outros times no ano passado, Ryan não conseguiu se destacar, e o Tricolor de Aço somou apenas dois pontos durante esse período.

Em meio às partidas do Baianão, o nome do jogador esteve ligado ao clube ucraniano, mas, até o momento, não passava de especulação. Foi quando na noite de ontem, o lateral-esquerdo fez duas postagens nas redes sociais confirmando sua ida para o futebol europeu. No instagram, Ryan postou fotos rumo à Turquia, para posteriormente seguir para a Ucrânia, e o seu empresário, também através da rede social, confirmou sua ida ao velho continente.

Defendendo as cores do Bahia, Ryan disputou 31 jogos, contribuindo com duas assistências, mas sem balançar as redes.