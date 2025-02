Bahia visita o Jequié pelo Baianão; veja prováveis escalações

Bahia x Jequié, Baianão 2024 - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

A quinta rodada do Campeonato Baiano reserva mais um compromisso para o Bahia, que visita o Jequié nesta quarta-feira, 29, às 19h15, no estádio Waldomiro Borges, antes do Ba-Vi do próximo sábado, 1, que será o de número 500 na história do clásico.

No último encontro entre as equipes, válido pela semifinal do Estadual de 2023, o Tricolor levou a melhor ao vencer por 4 a 1 na Arena Fonte Nova, com direito a um hat-trick de Oscar Estupiñán.

Confira as prováveis escalações:

O Bahia chega para a partida com vantagem no retrospecto recente: nos últimos cinco confrontos, venceu quatro e perdeu apenas um. A equipe comandada por Rogério Ceni deve ir a campo com Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Fredi e Rezende; Nico Acevedo, Rodrigo Nestor e Erick; Biel, Tiago (Ademir) e Everaldo.

Do outro lado, o Jequié, treinado por Betinho, deve entrar em campo com Deijair; Lima, Sérgio Baiano, Wesley e Gilmar; Ygor, Tiquinho e João Grilo; Tiago Recife, Wanderson e Kaynan.

A arbitragem do duelo ficará sob responsabilidade de Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias. A TVE Bahia transmitirá o confronto pelo YouTube e no canal digital.