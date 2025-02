Bahia tem 20 mil torcedores garantidos para o clássico Ba-Vi

Torcida do Bahia promete lotar a Fonte Nova no primeiro clássico Ba-Vi de 2025 - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia divulgou, nesta terça-feira, o número de torcedores que já estão garantidos para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1, Na Arena Fonte Nova, às 16h, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Assim como nos últimos anos, o confronto será com torcida única.

🔈 Mais de 20 mil check-ins realizados antes mesmo do início da venda de ingressos pro Ba-Vi de sábado! Vire sócio para poder comprar já a partir de amanhã!



Associados #EsquadrãoNaFonte têm três opções pra confirmar presença no clássico na Fonte Nova:



— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 28, 2025



Certo é que o caldeirão vai ferver. Segundo postagem do Esquadrão de Aço nas redes sociais, mais de 20 mil tricolores efetuaram o check-in, antes da abertura das vendas dos ingressos para o clássico.

Vale salientar que os sócios Esquadrão Tô na Fonte pode realizar o check-in que garante presença no jogo como prioridade. As vendas foram exclusivas aos Sócios das categorias Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte, que podem adquirir as entradas via internet, com desconto de 50%.

O segundo dia de comercialização será exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte. Já na quinta-feira, 30, o público geral terá as vendas liberadas.

CONFIRA A TABELA DE PREÇOS PARA O BA-VI NA FONTE NOVA:





| Foto: Marcello Góis



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE VENDAS:

QUARTA-FEIRA (29) – Exclusivo para sócio Esquadrão da Sorte e Esquadrão na Fonte

Internet – a partir das 10h

QUINTA-FEIRA (30) – Público geral

Internet – a partir das 10h

SEXTA-FEIRA (31) – Público geral

Internet – 24 horas

SÁBADO (1º) – Dia do jogo

Internet: até 17h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h até 17h;

Bilheteria Norte: 10h até 17h;

Bilheteria Leste: 10h até 17h;