Kauã Davi celebra renovação com o Bahia: "não acreditei"

Kauã Davi teve contrato renovado até 2026 - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

A temporada de 2025 começou de maneira especial para Kauã Davi. Com contrato renovado até fevereiro de 2026, o jovem lateral-direito do Bahia vem ganhando espaço na equipe principal e teve a oportunidade de atuar nas primeiras partidas do ano. Ele esteve em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na estreia do time na Copa do Nordeste, e também participou do triunfo por 2 a 0 sobre o Porto, no último domingo, 26.

A atuação contra o Sampaio Corrêa rendeu elogios do técnico Rogério Ceni, que destacou a personalidade do jogador e seu potencial de crescimento na equipe. “Assisti aos três jogos, gostei do Kauã, apesar do último lance contra o Jacobina, que traz bastante para dentro. Para um lateral, tem muito bom jogo aéreo e tem personalidade, precisa de alguns ajustes, saber a hora de subir mais. Mas agradou”, analisou o treinador.

Nesta terça-feira, 28, durante entrevista coletiva, Kauã comemorou a renovação de contrato e falou sobre o sentimento de permanecer no clube onde atua desde os 11 anos. “Feliz. Quando me chamaram para renovar, não acreditei, fiquei em choque. Houve conversas e renovei. Agora a inspiração para estar motivado é muito grande”, declarou.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral também destacou a realização do sonho de fazer parte do elenco profissional e a dedicação para seguir evoluindo: “cheguei novo para caramba aqui. Sempre tive o sonho de estar no profissional, tendo oportunidades e minutagem. É uma sensação que não tenho como explicar. Falta de vontade não vai ter e vamos para cima”, garantiu.

Kauã ainda comentou sobre sua versatilidade dentro de campo, já que, além de atuar como lateral-direito, também pode ser utilizado como zagueiro. “Minha posição de origem é lateral-direito. Cheguei aqui em 2015, virei zagueiro, mas me sinto bem atuando nas duas posições”, explicou.