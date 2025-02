Ceni elogia Kauã Davi e promete mais oportunidades aos Pivetes de Aço

Kauã Davi (à dir.), comemora boa atuação ao lado de Lucho Rodríguez - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Bahia estreou com vitória por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, na noite desta quinta-feira, 23, em duelo que marcou o início da temporada para a equipe principal. Após o triunfo, o treinador Rogério Ceni analisou o desempenho dos jogadores e fez elogios, especialmente ao jovem Kauã Davi, que ganhou a chance de atuar como lateral-direito, substituindo Santiago Arias, que ficou de fora devido a uma lesão.

Durante a coletiva, Ceni destacou a evolução de Kauã, que, embora tenha cometido um erro em um lance contra o Jacobina, se mostrou promissor. "Assisti aos três jogos, gostei do Kauã, apesar do último lance contra o Jacobina, que traz bastante para dentro. Para um lateral, tem muito bom jogo aéreo e tem personalidade, precisa de alguns ajustes, saber a hora de subir mais. Mas agradou", afirmou o técnico. O treinador ressaltou ainda o potencial de Kauã, que, como zagueiro de origem, mas atuando na lateral-direita, chamou a atenção nos jogos com a equipe sub-20 no Campeonato Baiano, sob o comando de Leonardo Galbes.

Ao longo da coletiva, Ceni também falou sobre outros jovens que vêm se destacando na base: "Jota e Sidney fizeram bons jogos. Marcos Victor fez boa estreia, bateu com a cabeça, deveria ter ficado no jogo. O próprio Fred. Daniel surpreendeu muito no último jogo. A gente encontra boas alternativas, tanto Ruan quanto Tiago", analisou Ceni, destacando os bons desempenhos nas partidas da equipe sub-20. Tiago, inclusive, esteve no banco de reservas na estreia, mas não entrou em campo.

Ceni garantiu que a observação dos jogadores da base será constante, e que trará mais vezes os jovens para treinamentos com o time principal: "Vou trazer mais constantemente para treinar com a gente para num momento de necessidade como esse".

"Os resultados do sub-20 foram ruins, mas o time jogou. Valeu a pena, nós observamos bastante coisa", afirmou o treinador azul, vermelho e branco durante a coletiva.