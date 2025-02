Ex-Bahia, Gilberto leva punição por motivo inusitado no Juventude

Gilberto marcou 13 gols em 41 jogos com a camisa do Juventude - Foto: Divulgação | Juventude

Maior artilheiro da Arena Fonte Nova pelo Bahia, o centroavante Gilberto segue fazendo gols e, na última quarta-feira, 22, o jogador balançou as redes duas vezes com a camisa do Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. O técnico Fábio Matias, do Alviverde, revelou, após a partida, uma punição recebida pelo jogador após o amistoso da equipe contra o Boca Juniors.

O atacante não viajou para Buenos Aires, local do confronto entre as equipes, e o motivo chamou a atenção na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 do Juventude sobre o Ypiranga-RS. De acordo com o treinador, Gilberto perdeu a viajem por não levar os documentos necessários para o embarque.

"Resumo: errou, pagou, segue. Não tem mais o que falar, é uma política interna do clube. Ele teve a punição dele dentro do processo. É igual para todos do grupo, do mais jovem ao mais experiente, com renome", explicou Fábio Matias.

Sem o centroavante, o Juventude perdeu o amistoso diante do Boca Juniors por 2 a 0, no Estádio Único de San Nicolás. Os gols foram marcados por Miguel Merentiel e Kelvi Chiesa (contra).