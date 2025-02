Santoro detalha critérios por trás das contratações do Bahia para 2025

Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

Quatro dos seis reforços contratados pelo Bahia nesta janela de transferências estrearam na última quinta-feira, 23, na vitória por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, e receberam avaliações positivas da torcida tricolor. O diretor de futebol do clube, Carlos Santoro, explicou, durante a apresentação de cada jogador, os motivos que levaram à contratação dos novos atletas.

Leia mais:

>> Se é gringo é bom? Torcida do Bahia celebra estreia de Ramos Mingo

>> Rogério Ceni avalia estreia de reforços do Bahia em goleada

>> Bahia pode chegar a clássico contra o Vitória repleto de desfalques

Autor do primeiro gol da goleada de 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, o meio-campista Erick foi exaltado pelo dirigente pela sua polivalência. De acordo com Santoro, o atleta "poder jogar em cinco posições" foi determinante para a contratação.

Erick e Carlos Eduardo Santoro durante a apresentação do jogador | Foto: Divulgação | ECBahia

"Um atleta com mais de 280 jogos com a camisa do Athletico, disputando as principais competições, que ganhou as principais competições, multicampeão. Uma das coisas que pesou muito nessa questão do Erick, que joga de 8, é que pode jogar em quatro, cinco posições. Já jogou de primeiro volante, de lateral, de ponta. Isso numa temporada longa é importante para o treinador, qualquer treinador gosta disso", comentou o diretor de futebol.

O meio-campista Rodrigo Nestor também estreou na partida contra o clube maranhense e, participativo nas jogadas ofensivas, foi alvo de elogios do torcedor. Questionado, Carlos Santoro revelou um desejo antigo do Grupo City em contratar o atleta.

Rodrigo Nestor e Carlos Eduardo Santoro durante a apresentação do jogador | Foto: Divulgação | ECBahia

"Atleta que não só eu mas o Grupo City conhece há muito tempo. Acompanha desde as categorias de base. Um atleta que a gente sempre teve interesse. Quando surgiu a oportunidade, a gente conseguiu se entender muito rápido. Um jogador que pode jogar de oito, de 10, já jogou de primeiro volante e pode jogar por fora. Essa polivalência é muito importante", disse o dirigente.

Autor do quarto e último gol do Bahia, o atacante Erick Pulga também foi exaltado por Carlos Santoro na entrevista coletiva de apresentação do atleta. De acordo com o dirigente, "a vontade de Pulga prevaleceu, mesmo com oportunidades de sair do Brasil".

"Um atleta muito conhecido no Nordeste, fez a gente sofrer por dois anos jogando contra. Pulga é jogador de um contra um e capacidade de gol. A gente está feliz, uma negociação um pouco longa, com muitos destaques, ajustes. E a vontade de Pulga prevaleceu, mesmo com oportunidades de sair do Brasil. A gente está feliz com a chegada dele", comentou.

O argentino Ramos Mingo, embora não muito exigido no duelo contra o Sampaio Corrêa, deixou boas impressões em sua estreia. Questionado sobre o zagueiro, Santoro revelou que o atleta sempre foi o "plano A" na lista de reforços para o setor defensivo.

Ramos Mingo durante a entrevista coletiva de apresentação | Foto: Divulgação | ECBahia

"Atleta que sempre foi nosso plano A durante toda janela de transferência. O Bahia se posicionou no mercado que os atletas e agentes procuram e têm interesse em jogar no Bahia. A gente sempre tratou de forma muito respeitosa e clara essa negociação. E prevaleceu a vontade do atleta em estar aqui. Formação no Boca Juniors, três temporadas no Barcelona, passagem rápida na Bélgica, até a chegada no Defensa Y Justicia nas duas últimas temporadas", disse o diretor de futebol.

O torcedor do Bahia ainda não teve a oportunidade de ver o tão aguardado centroavante em campo. Oficializado, Willian José não esteve relacionado no confronto desta quinta-feira, 23, e, de acordo com Rogério Ceni, deve demorar um pouco para entrar em campo por questões físicas.

"A carreira do Willian fala pelo tamanho do atleta que a gente conseguiu trazer nessa janela. Willian teve 11 temporadas na Europa, carreira muito vencedora, chega como quarto maior brasileiro artilheiro da história da La Liga. Atleta nordestino, possibilidade de retornar para o Nordeste. Algo muito relevante, mostra que a gente consegue atrair atletas que naturalmente o eixo tem interesse, mostra nossa posição no mercado", disse Santoro na coletiva de apresentação do atacante.

Por fim, o uruguaio Michel Araújo, com uma lesão na coxa, também ficou de fora da estreia do time principal na Arena Fonte Nova. Questionado sobre a contratação, o diretor de futebol Carlos Santoro exaltou a polivalência do jogador e a sua experiência em partidas do Campeonato Brasileiro.

"Um atleta que a gente conhece já há bastante tempo, bastante conhecimento da liga brasileira, com duas temporadas de Fluminense, as duas últimas temporadas de São Paulo. Um jogador naturalmente muito conhecido pela comissão técnica por terem trabalhado juntos. E o Michel é um jogador que pode nos entregar quatro, cinco posições. Pode jogar por lado, lado direito, esquerdo, no tripé, como Rogério gosta, na lateral, de quatro, de três", concluiu.