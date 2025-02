Se é gringo é bom? Torcida do Bahia celebra estreia de Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

Estreante na noite desta quinta-feira, 23, o argentino Santiago Ramos Mingo foi bastante elogiado pela torcida do Bahia na partida contra o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova. Titular no confronto, o zagueiro foi um dos destaques da goleada de 4 a 0 sobre o clube maranhense.

O Tricolor pretendia contratar um zagueiro para esta temporada e, de acordo com o diretor de futebol Carlos Santoro, o clube sempre priorizou Ramos Mingo e contou com ele como Plano A para reforçar o setor defensivo.

“Sabemos que o Bahia se posicionou no mercado de uma forma que os agentes, e até mesmo os atletas, procuram e têm interesse em vir jogar pelo Bahia, mas sempre tivemos prioridade e sempre tratamos de forma respeitosa e clara com o Defensa y Justicia e o representante do Santiago”, comentou Carlos Santoro durante a apresentação do defensor.

A estreia de Ramos Mingo chamou a atenção da torcida do Esquadrão de Aço, que rasgou elogios ao defensor nas redes sociais. Comentários como "Cartão de visita absurdo" e "Titular absoluto" se destacaram após vídeo publicado pelo perfil "Vou de Bahêa", no X.

