Cria do Bahia renova com o Red Bull Bragantino até 2027

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta sexta-feira, 24, a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, ex-Bahia. O novo vínculo do jogador com o clube paulista agora vai até 31 de dezembro de 2027.

Juninho Capixaba chegou ao Massa Bruta no início de 2023, vindo do Fortaleza. Desde então, o lateral disputou 105 partidas, marcou oito gols e forneceu sete assistências, consolidando-se como uma das peças-chave do elenco.

Em declaração ao site oficial do Bragantino, Capixaba celebrou a renovação e destacou a satisfação em permanecer no clube. “Primeiro, estou muito feliz e lisonjeado pelo desejo do clube. Para qualquer atleta, isso é fundamental: saber que o clube valoriza e quer manter essa parceria. Prolongar esse vínculo por mais um ano era um desejo pessoal meu também. Quero continuar ajudando, contribuindo com meu desempenho e evoluindo junto com a equipe do Red Bull Bragantino para seguirmos crescendo”, afirmou o jogador.