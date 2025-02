Pivete de Aço brilha e Bahia vence o Jequié pelo Campeonato Baiano

Everaldo marcou o segundo gol do Tricolor na partida - Foto: Divulgação | ECBahia

A equipe principal do Bahia segue invicta em 2025. Pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor, que entrou em campo com um time alternativo, venceu o Jequié por 3 a 1, no Estádio Waldomiro Borges, e retornou ao G-4 da competição.

O atacante Everaldo, que recusou uma proposta do Vitória recentemente para seguir no Esquadrão de Aço, voltou a marcar com a camisa do clube baiano, assim como Erick Pulga, que balançou as redes e sofreu o pênalti convertido pelo camisa 9. O jovem Ruan Pablo, de 16 anos, marcou o terceiro gol do Esquadrão, e o atacante Tiago Souza descontou para o Jequié.

Erick Pulga marcou um gol e sofreu pênalti no jogo | Foto: Divulgação | ECBahia

Com o resultado, o Bahia chegou à terceira colocação com oito pontos somados na competição. O Jipão, por outro lado, se manteve na sexta posição, com cinco pontos, e pode ser alcançado pelo Porto ou Juazeirense, que se enfrentam na noite desta quinta-feira, 30, às 19h15, no Estádio Adauto Moraes.

Pela próxima rodada do Baianão, o Tricolor tem um clássico Ba-Vi pela frente. A equipe enfrenta o Vitória no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

Afetada pela qualidade do gramado, o jogo contou com um baixo ímpeto ofensivo das equipes. O primeiro erro grave devido ao estado do campo, entretanto, foi do Dejair, goleiro do Jequié.

O atleta 'bateu cabeça' e entregou a bola para Biel, que só tocou de lado para Erick Pulga balançar as redes, fazendo 1 a 0 para o Bahia aos 16 minutos.

A reação do Jipão, no entanto, não demorou muito para acontecer. Minutos depois de balançar a trave do goleiro Marcos Felipe, o Jequié voltou a assustar o Tricolor.

Após jogada do lado esquerdo, o atacante Tiago Recife, livre de marcação, aproveita cruzemento para, de frente com o goleiro, apenas deslocar e marcar o empate da equipe mandante.

Foi a vez do Bahia, no final do primeiro tempo, reagir na partida. Depois de um pênalti não ser marcado pela arbitragem, em que o zagueiro do Jequié evitou jogada de Biel com um toque no braço, um contra-ataque puxado por Erick Pulga ocasionou na penalidade máxima, que, dessa vez, foi assinalada pelo juiz.

O atacante Everaldo Stum converteu a cobrança e colocou o Tricolor na frente no placar.

A segunda etapa da partida foi menos movimentada. O Bahia tentou controlar a partida, mas ambas as equipes ofereceram pouco perigo à defesa adversária.

No apagar das luzes, o Esquadrão de Aço ampliou o placar. De apenas 16 anos de idade, o atacante Ruan Pablo inverteu para Tiago, que devolveu na medida para o Pivete de Aço, de frente para o gol, balançar as redes.