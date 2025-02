Jequié x Bahia: confira os atletas do grupo principal que viajaram

Chegada da delegação do Bahia em Jequié - Foto: Reprodução / X / Yuri Santana @oysantanaa

A delegação do Bahia já está em Jequié, palco do jogo contra a equipe local, marcado para esta quarta-feira, 29, às 19h15, no Waldomirão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

O técnico Rogério Ceni convocou dez atletas que compõem o elenco principal Tricolor de Aço para este compromisso fora de casa pelo estadual.



Estão na delegação o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Vitor Hugo, os meio-campistas Rezende, Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor, Erick e Yago Felipe, além dos atacantes Erick Pulga, Biel e Everaldo.

Vale salientar que o Bahia saiu do G-4 do Baianão momentâneamente, já que o Barcelona de Ilhéus derrotou o Atlético de Alagoinhas pelo placar mínimo. O Esquadrão é o quinto colocado, com cinco pontos ganhos.