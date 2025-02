Barcelona de Ilhéus vence a primeira no Baianão e tira Bahia do G-4

Jogadores do Barcelona comemorando - Foto: Divulgação/ Barcelona de Ilhéus

O Barcelona de Ilhéus recebeu o Atlético de Alagoinhas nesta terça-feira, 28, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025 e venceu pelo placar de 1x0. O gol marcado por Carlos Eduardo garantiu a primeira vitória da Onça na edição.

Com os três pontos conquistados, a equipe de Ilhéus chegou aos 7 pontos, indo à 3ª colocação, de forma provisória, e tirando o Bahia do G-4. O tricolor, por sua vez, ainda joga na rodada, em confronto marcado para esta quarta-feira, 29, diante do Jequié, às 19h15.

O Atlético de Alagoinhas, com o resultado, encarou a sua primeira derrota na temporada, tendo em vista que vinha de três empates e uma vitória, estacionando nos seis pontos e podendo cair para a 7ª colocação.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Colo-Colo, na terça-feira, 4, às 19h15. O Atlético, em busca de voltar a vencer, recebe o Jacuipense na quarta-feira, 5, às 19h15.