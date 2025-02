Vitória recebe Jacobina pelo Baianão; veja prováveis escalações

Duelo entre Jacobina e Vitória em 2023 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Jacobina entram em campo nesta quarta-feira, 29, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, às 21h30, no Barradão. O Leão é o atual líder da competição, tendo somado oito pontos, enquanto o Jegue está na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos.

O Vitória tem ampla vantagem no confronto. Dos cinco últimos encontros, o Leão venceu quatro e empatou um, sem somar derrotas. A partida será apitada por Bruno Nogueira Prado, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Maurício Araújo da Mota, todos baianos. A transmissão fica por conta da TVE Bahia, por meio do canal no Youtube ou canal digital.

O último embate entre os times ocorreu na edição de 2024, pela sexta rodada da primeira fase. Na ocasião, jogando fora de casa, o rubro-negro empatou sem gols.

Prováveis escalações

O Vitória deve ir a campo com Gabriel, Raúl Cáceres, Neris, Zé Marcos e Hugo; Léo Naldi, Gabriel Baralhas e Pablo; Osvaldo, Carlos Eduardo e Bruno Xavier. Técnico: Thiago Carpini.

Já o Jacobina, visita o Leão com a seguinte escalação: Nilton; Caio Pinho, Hugo, Victor Ramon e Zeca; Anderson Bandeira, Guilherme Ivo e Dioguinho; Bruno Henrique, Bruno Nunes e Vitor Santos. Técnico: Laécio Aquino.