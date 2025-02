Vitória finaliza preparação para pegar o Jacobina

Treinamento rubro-negro na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória concluiu os trabalhos de preparação para o confronto diante do Jacobina, marcado para esta quarta-feira, 29, às 21h30, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

As atividades foram realizadas na noite desta terça-feira, 28, no campo principal do Barradão, para que os atletas se adaptem a nova iluminação de Led implantada na praça esportiva.

Após o aquecimento, o técnico Thiago Carpini promoveu um treinamento tático com 10 jogadores contra 10, onde realizou ajustes defensivos e ofensivos, além de bolas paradas.

Uma parte do grupo trabalhou inicialmente na academia e depois no campo, com Carpini, fizeram duelos. Em seguida, com o assistente Estephano Djian, jogo em campo reduzido.

Envolto a polêmica em relação a transferência para o Grêmio, Lucas Esteves participou normalmente das atividades. Já Willian Oliveira, Edu e Camutanga deram seguiram com a transição com o coordenador do Centro de Saúde e Performance, Rafael Daltro. O volante Caio Vinícius fez trabalhos específicos na fisioterapia .

Com duas vitórias e dois empates, o Vitória lidera o Baianão 2025, com oito pontos somados em quatro jogos realizados no estadual.