Gustavo Mosquito foca o clássico Ba-Vi: "Expectativa muito grande"

Gustavo Mosquito durante entrevista coletiva - Foto: Reprodução / TV Vitória

Apesar do rubro-negro baiano encarar o Jacobina nesta quarta-feira, 29, a semana é de clássico Ba-Vi. O jogo está agendado para o próximo sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão.

O atacante Gustavo Mosquito não escondeu a ansiedade em poder atuar contra o arquirrival Bahia. Ele falou do clima na cidade em relação ao derbi.

"Expectativa muito grande. Quando a gente está fora aqui de Salvador, escutamos muito falar em Ba-Vi e quando eu cheguei aqui não foi diferente. É uma semana diferente, muito importante para a gente. Estou ansioso, com uma expectativa muito grande de fazer um grande jogo e trazer esses três pontos", declarou em entrevista coletiva.

Mosquito fez o primeiro gol rubro-negro na goleada por 4 a 1 contra o Colo-Colo, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Motivado com o tento, ele espera crescer mais na temporada.

"Gol da confiança. Agora a gente já tem dois jogos importantes essa semana, principalmente o Ba-Vi. Não preciso nem falar a importância do jogo. Vou trabalhar muito para que esse ano seja uma temporada que eu possa fazer mais gols", disse.

Leia mais:

>> Caso Lucas Esteves: Impasse entre Vitória e Grêmio gera polêmica

>> Sem treinador, Cruzeiro tem Thiago Carpini como um dos seus alvos

>> Clássico Ba-Vi protagonizou quase 60% das finais do Baianão no século

O ataque do Vitória vem reforçado para 2025 e com opções variadas para o técnico Thiago Carpini. Mosquito ressalta a força do setor e que o time só tem a ganhar com os atletas que tem.

"São grandes jogadores, né? Como eu falei, quanto mais forte o elenco tiver, quanto mais forte o sistema ofensivo tiver, é o Vitória que ganha. E como eu falei, todo mundo vai vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade porque não tem como manter um time o restante do ano todo com esse tanto de jogos que a gente tem aqui no Brasil. Todos são importantes e quanto mais forte a gente tiver, melhor ainda para todos nós", pontuou.

Mosquito sofreu duras críticas da torcida após um gol perdido contra o CRB, na estreia da Copa do Nordeste. O jogador admite que entende a cobrança por parte da torcida e que busca apoio psicológico para dar continuidade ao trabalho.

"Acho que isso a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo. A gente sabe que o torcedor é apaixonado. Age por emoção. E eu também tenho ajuda por fora. Faço terapia, tenho psicólogo também fora, isso aí me ajuda muito. E também procuro não ficar olhando muito rede social. Eu sou o cara que mais me cobra, com certeza, fui o cara que mais fiquei triste com esse gol perdido na Copa do Nordeste. É manter a cabeça boa, é trabalhar em silêncio. Deixar as pessoas falarem. O torcedor tem tem direito, tem razão e a gente tem que ter a cabeça no lugar, cabeça boa pra gente poder fazer o nosso melhor e e dar resposta dentro de campo, que é o mais importante", finalizou.